İngiltere Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Manchester United, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Brentford'ı Düşler Tiyatrosu'nda ağırlıyor. Her iki takımın da puan kaybına tahammülünün olmadığı bu kritik mücadele, Pazartesi gecesinin en dikkat çeken karşılaşmalarından biri oluyor.

İngiltere Premier Lig'de sezonun son düzlüğüne girilirken Manchester United, sahasında Brentford'ı ağırlıyor. Kırmızı Şeytanlar, bir maç eksiğine rağmen 6. sıradaki Brighton'ın 8 puan önünde, 3. sırada konforlu bir konumda bulunuyor. Konuk ekip Brentford ise son 5 maçından beraberlikle ayrılarak ilginç bir istatistiğe imza attı. Avrupa kupaları potasındaki Bournemouth ve Brighton'ı yakalamak isteyen Brentford için bu maç "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor. Futbolseverler "Manchester United maçı ne zaman?" ve "United - Brentford maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte Premier Lig'deki bu dev randevunun saat ve kanal bilgileri...

MANCHESTER UNITED - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford'da oynanacak olan Manchester United - Brentford mücadelesi bugün saat 22:00'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de canlı olarak beIN SPORTS 3 ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United muhtemel ilk 11'i: Lammens, Dalot, Heaven, Maguire, Shaw, Mainoo, Casemiro, Amad, Fernandes, Cunha, Mbeumo

Brentford muhtemel ilk 11'i: Kelleher, Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter, Jensen, Yarmolyuk, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago

