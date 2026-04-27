İtalya Serie A’nın 34. haftasında Cagliari - Atalanta maçı heyecanı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi potasından uzaklaşan ancak Avrupa Ligi iddiasını sürdüren Atalanta, zorlu Cagliari deplasmanında 3 puan arıyor. Futbolseverler "Cagliari - Atalanta maçı ne zaman?" ve "Atalanta maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte İtalya ligindeki bu kritik randevunun saat ve kanal bilgileri...

Cagliari - Atalanta maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

İtalya Kupası'ndan dramatik bir şekilde elenen ve rotasını tamamen lige çeviren Atalanta, Unipol Domus'ta Cagliari'nin konuğu oluyor. Deplasmanda oynadığı son 9 maçın sadece 1'ini kaybederek Inter ve Como ile yarışan Bergama ekibi, Roma beraberliğinin ardından telafi peşinde. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Cagliari ise sahasında sürpriz arayacak. İşte Cagliari - Atalanta maçı canlı izleme linki, muhtemel 11'ler ve maç öncesi son durum...

MAÇ ÖNCESİ SON NOTLAR

İtalya Serie A'da heyecan pazartesi mesaisiyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Roma ile 1-1 berabere kalarak ilk dört yarışında yara alan Atalanta, Cagliari deplasmanında moral arıyor. Kaleci Marco Carnesecchi'nin formda grafiğiyle ayakta kalan Atalanta, deplasman karnesine bir galibiyet daha eklemek istiyor. Öte yandan ligde kalma mücadelesi veren Cagliari, evinde puan alarak nefes almak istiyor.

CAGLIARI - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Cagliari ile Atalanta arasındaki bu önemli mücadele bugün saat 19:30'da başlayacak.

CAGLIARI - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de canlı ve naklen S Sport 2 kanalından yayınlanacak.

CAGLIARI - ATALANTA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ