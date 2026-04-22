İngiltere Premier Lig’de Bournemouth ile Leeds United kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Son haftalarda çıkış yakalayan Bournemouth, Avrupa potasına girme hedefiyle sahaya çıkarken Leeds United ise ligde kalma savaşı veriyor. Futbolseverler “Bournemouth - Leeds United maçı bugün ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Rekor serisini sürdürmek isteyen Bournemouth’un performansı ve maçın canlı yayın detayları büyük ilgi görüyor.

Premier Lig'de heyecan Bournemouth - Leeds United karşılaşmasıyla devam ediyor. Ev sahibi Bournemouth, yakaladığı 13 maçlık yenilmezlik serisiyle kulüp rekorunu kırarken Avrupa kupaları yarışında iddiasını sürdürüyor. Chelsea ve Brentford ile puanlarını eşitleyen ekip, sahasında kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. "Bournemouth - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Leeds United ise kümede kalma mücadelesi verirken zorlu deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor. Bournemouth - Leeds United Premier Lig maçı detayları ASPOR.com'da...

BOURNEMOUTH - LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak bu kritik karşılaşma bu akşam saat 22:00'de (TSİ) başlayacak.

BOURNEMOUTH - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig heyecanı beIN SPORTS kanalında canlı yayınlanacak.

BOURNEMOUTH'UN TARİHİ SERİSİ

Oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen (6 galibiyet, 7 beraberlik) Bournemouth, ligde 8. sıraya kadar tırmandı. Bu akşam alacakları galibiyet, onları ilk 7'nin kalıcı adaylarından biri yapacak.

LEEDS UNITED'IN YAŞAM SAVAŞI

Küme düşme korkusunu ensesinde hisseden konuk ekip için her puan altın değerinde. Geçtiğimiz Eylül ayında oynanan ilk maçta 93. dakikada buldukları golle 2-2'lik beraberliği kurtaran Leeds, yine bir sürpriz peşinde.

