Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasında LNZ Cherkasy'ye konuk oldu.
Ukrayna'nın Cherkasy şehrinde bulunan Tsentralnyi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısı, Ukrayna'da yaşanabilecek olası hava saldırısı nedeniyle verilen alarmdan dolayı başlayamadı.
HAVA ALARMI SONA ERDİ
Shakhtar Donetsk'in resmi X hesabından saat 14.12'de yapılan açıklamada "Cherkasy bölgesinde hava alarmı! LNZ - Shakhtar maçının ikinci yarısı daha sonra başlayacak." ifadelerine yer verildi.
Ukrayna kulübünden saat 14.27 itibariyle yapılan paylaşımda ise "Hava alarmı sona erdi! LNZ - Shakhtar maçının devamını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
MÜCADELE DEVAM ETTİ
Yaklaşık 45 dakikalık gecikmenin ardından, saat 14.40'ta mücadele kaldığı yerden devam etti.