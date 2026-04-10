Premier Lig'de kritik bir mücadele yaşanacak. 29 puanla 18. sırada bulunan West Ham United, evinde 17 puanla son sıradaki Wolverhampton'ı konuk ediyor. Küme düşme hattında yer alan her iki takım için de bu maç adeta final niteliğinde. West Ham, kötü gidişata son vermek ve güvenli bölgeye yükselmek isterken, Wolves ise matematiksel umutlarını canlı tutabilmek için mutlak galibiyete ihtiyaç duyuyor. 32. hafta randevusunda sahadan galibiyetle ayrılacak taraf, ligde kalma yarışında önemli bir avantaj elde edecek. Peki West Ham-Wolverhampton maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar.

Premier Lig'de sezonun en kritik virajlarından birine girildi. West Ham United, bu sezon beklentilerin çok uzağında kalarak kendisini düşme potasında buldu. Ancak 29 puanı bulunan ev sahibi, hemen üzerlerindeki Tottenham ve Nottingham Forest ile aradaki farkı kapatıp nefes almak istiyor. Kendi sahalarındaki bu maç, ligin en zayıf halkası karşısında mutlak 3 puan parolasıyla çıkacakları bir sınav olacak. Konuk ekip Wolverhampton cephesinde ise durum oldukça vahim. 31 maçta sadece 17 puan toplayabilen ve ligin en az gol atan takımı olan Wolves, önümüzdeki sezon Championship'te oynamaya çok yakın. Kaybedecek bir şeyi kalmayan bir takımın tehlikesini sahaya yansıtıp Londra'dan sürpriz bir sonuçla dönerek mucizeyi kovalamak istiyorlar. İşte West Ham United-Wolverhampton maçının detayları!

WEST HAM UNITED-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 32. haftasındaki bu kritik açılış mücadelesi 10 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak.

WEST HAM UNITED-WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

WEST HAM UNITED-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Alt sıraları alev yerine çevirecek bu önemli maç, beIN Sports 3 kanalı üzerinden canlı yayınla edilebilecek.

WEST HAM UNITED-WOLVERHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Fernandes, Magassa, Soucek; Bowen, Pablo, Castellanos

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, J. Gomes, Andre, Mane, H. Bueno; Armstrong, Arokodare