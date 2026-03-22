İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta Nottingham Forest, Tottenham'ı 3-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 45. dakikad Igor Jesus, 62. dakikada Morgan Gibbs-White ve 87. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, ligde 7 maç aradan sonra galip geldi ve 32 puanla 16. sırada yer aldı. Tottenham'ın ise ligdeki galibiyet hasreti 13 maça yükseldi. Kuzey Londra ekibi, ligde topladığı 30 puanla küme düşme hattının bir puan üstünde yer alıyor.