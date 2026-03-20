Beşiktaş, Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın eski yıldızı Guti Hernandez, milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınından AS gazetesine konuşan Guti, genç oyuncunun kariyerine dair övgü dolu ifadeler kullanırken, kendi futbol yolculuğuyla benzerlikler kurdu.

"BİZİM HAYATLARIMIZ PARALEL"

Arda'nın yaşadığı süreçlerin kendisininkiyle örtüştüğünü belirten Guti, "Bizim hayatlarımız paralel, sadece farklı dönemlerde" sözleriyle genç yıldızı destekledi.

Futbolun doğasında inişler ve çıkışlar olduğunu vurgulayan Guti, iyi performansların övgü getirdiğini, zor dönemlerde ise eleştirilerin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Arda'nın bu süreci doğru yönetmesi gerektiğini dile getiren İspanyol futbol adamı, genç oyuncunun mental olarak güçlü kalmasının önemine dikkat çekti.

"HER ŞEYİ YAPABİLECEK..."

Arda Güler'in klasik bir "10 numara" profiline sahip olduğunu belirten Guti, modern futbolda bu rolün değişim geçirdiğini ancak milli yıldızın yetenekleri sayesinde farklı pozisyonlarda da etkili olabileceğini söyledi. Genç oyuncunun teknik kapasitesine vurgu yapan Guti, "Çalışmaya ve kendine güvenmeye devam etmeli. Futbolda her şeyi yapabilecek bir yeteneği var" diyerek Arda'ya olan inancını ortaya koydu.