Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Bundesliga

Bundesliga’da şampiyonluk yarışı kızışıyor. Borussia Dortmund, kritik mücadelede deplasmanda Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek. Wolfsburg-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmaya dair tüm detaylar aspor.com’da…

Wolfsburg-Borussia Dortmund maçı izle

Bundesliga'da zirve mücadelesi tüm hızıyla sürerken Borussia Dortmund, Wolfsburg deplasmanına konuk oluyor. Sarı-siyahlılar, Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı kazanarak Bayern Münih'e şampiyonluk yarışında ciddi bir mesaj vermek istiyor. Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı saat kaçta oynanacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmaya dair son gelişmeler ASPOR.com'da…

WOLFSBURG-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolfsburg-B.Dortmund maçı, 7 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma 17:30'da başlayacak.

WOLFSBURG-B. DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolfsburg ile B.Dortmund arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport kanalında canlı yayınlanacak. Wolfsburg-Borussia Dortmund maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

WOLFSBURG'TA EKSİKLER

Wolfsburg, Borussia Dortmund karşılaşması öncesinde ciddi kadro sorunlarıyla karşı karşıya. Ev sahibi ekipte başta savunma hattı olmak üzere birçok önemli isim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Cleiton, Moritz Jenz, Joakim Maehle ve Rogerio gibi savunmanın kilit oyuncularının yokluğu teknik heyeti zor durumda bırakıyor.

DORTMUND'DA EKSİKLER

Borussia Dortmund cephesinde ise kadro durumu Wolfsburg'a kıyasla daha olumlu. Sarı-siyahlılarda tek belirsizlik, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Emre Can oldu. Tecrübeli oyuncunun forma giyememesi halinde savunmanın merkezinde Niklas Süle, Waldemar Anton ve Nico Schlotterbeck'in görev alması öngörülüyor.