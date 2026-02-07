Barcelona, La Liga'da liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak için kritik bir virajda. Hansi Flick yönetimindeki Barça, 55 puanla zirvede yer alırken, 23. hafta mücadelesinde evinde Mallorca'yı ağırlıyor. 24 puanla 14. sırada bulunan Mallorca Camp Nou deplasmanında sürpriz peşinde. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen konuk ekip, Barcelona karşısında savunma odaklı bir strateji izleyerek puan almayı planlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu olurken maç detayları ve yayın bilgilerini haberimizde derledik.

Barcelona-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spotify Camp Nou'daki Barcelona-Mallorca karşılaşması, ligin en etkili hücum hattı ile dirençli bir savunma anlayışını karşı karşıya getirecek. Ev sahibi Barcelona'da Gavi, Pedri ve Andreas Christensen sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken; son haftaların formda ismi Ferran Torres ve genç yıldız Lamine Yamal, Katalan ekibinin en büyük gol umutları olacak. Konuk ekip Mallorca tarafında ise Marash Kumbulla'nın eksikliği savunmada hissedilebilir; ancak 15 golle gol krallığı yarışında iddialı olan Vedat Muriqi, Barcelona savunmasını en çok zorlayacak isim olarak dikkat çekiyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçlardaki üstünlüğünü korumak isteyen lider, taraftarının yaratacağı atmosferle maçı erkenden koparmayı hedefliyor. İşte Barcelona-Mallorca maçı detayları...

Barcelona-Mallorca MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 23. haftasındaki kritik randevu, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Barcelona-Mallorca MAÇI SAAT KAÇTA?

Katalonya'nın kalbi Spotify Camp Nou'da oynanacak müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 18.15 olarak belirlendi. Karşılaşmayı hakem Alejandro Quintero Gonzalez yönetecek.

Barcelona-Mallorca MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BARCELONA - MALLORCA MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Olmo, De Jong, Fermin; Yamal, Torres, Rashford

Mallorca: Roman; Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica; Mascarell, Costa; A Sanchez, Darder, Virgili; Muriqi