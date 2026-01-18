Real Sociedad-Barcelona maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Sociedad-Barcelona maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga’da 20. haftanın en kritik mücadelelerinden birinde Real Sociedad ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Hansi Flick yönetiminde zirvedeki yerini korumayı amaçlayan Barcelona, Real Madrid’in kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmana çıkacak Katalan temsilcisinde ilk 11 tercihleri şimdiden merak konusu. Peki, Real Sociedad-Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?