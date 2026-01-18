İspanya La Liga'nın 20. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Atletico Madrid evinde Deportivo Alaves'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Atletico Madrid evinde Deportivo Alaves'i mağlup etti
İspanya La Liga'nın 20 haftasında Atletico Madrid evinde Deportivo Alaves'i mağlup etti. İşte detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 18.01.2026 - 20:16
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 41'e çıkaran Atletico 4.lüğünü sürdürdü.
Alaves ise 19 puanla 18. sırada kaldı.
DİĞER HABERLER