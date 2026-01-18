Premier Lig’de 22. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Aston Villa ile Everton kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Unai Emery yönetiminde yükselen bir performans ortaya koyan Aston Villa, kendi sahasında galip gelerek zirve takibini sürdürmek ve ikinci sıraya yerleşmek istiyor. Zorlu deplasmana konuk olacak David Moyes’lu Everton ise 29 puanla 12. basamakta bulunuyor ve güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak haftayı kazançla kapatmayı amaçlıyor. Peki, Aston Villa-Everton maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

ASTON VILLA-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanacak Aston Villa-Everton maçı 18 Ocak Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

ASTON VILLA-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Everton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.