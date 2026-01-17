La Liga'nın 20. haftasında dev bir mücadele sahnelenecek. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da küme düşme hattındaki Levante'yi konuk ediyor. Ligde 45 puanla lider Barcelona'nın peşindeki Real Madrid, hafta içi kupada Albacete'ye elenmesinin ardından taraftarının önünde galibiyetle moral bulmak istiyor. Alvaro Arbeloa'nın teknik direktörlükte ligdeki ilk sınavı olan bu karşılaşma, şampiyonluk yarışı açısından kritik önem taşıyor. Diğer tarafta 14 puanla 19. sırada yer alan Levante ise ligde kalma mücadelesinde her puan için savaşıyor ve dev rakip karşısında sürpriz peşinde. Peki Real Madrid-Levante maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid-Levante maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki Real Madrid-Levante mücadelesi, Real Madrid'de yaşanan teknik direktör değişimi sonrası büyük bir merakla bekleniyor. Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Eder Militao, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy ve Trent Alexander-Arnold gibi kilit isimlerin yokluğu savunma hattında gençleşmeye gidilmesine neden oluyor. Stoperde genç Raul Asencio ve Dean Huijsen'in görev alması bekleniyor. Hücum hattında ise Arda Güler'in yaratıcılığı, Vinicius Junior'un hızı ve hafif sakatlığını atlatan Kylian Mbappe'nin bitiriciliği Real Madrid'in en büyük silahları olacak. Konuk ekip Levante cephesinde ise teknik direktör Luis Castro; Elgezabal, Roger Brugue ve Víctor Garcaa gibi önemli eksiklere rağmen, AFCON'dan dönen golcü Etta Eyong ile gol aramaya çalışacak. Peki Real Madrid-Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid-Levante MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Levante maçı, 17 Ocak Cumartesi günü Türkiye Saati ile 16.00'da başlayacak.

Real Madrid-Levante MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki Real Madrid-Levante maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Levante MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Guler, Mbappe, Vinicius

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Pampin; Martinez, Arriaga; Eyong, Alvarez, Losada; Romero