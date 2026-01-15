Augsburg-Union Berlin maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Bundesliga'nın 17. haftasında kritik bir alt sıra mücadelesi yaşanıyor. Augsburg, kendi sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. 14 puanla 15. sırada yer alan ve küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibi Augsburg, geçen hafta Mönchengladbach'a 4-0 yenilerek ağır bir darbe aldı. Manuel Baum yönetimindeki takım, bu maçta hem moralleri düzeltmek hem de ligde kalma mücadelesinde önemli puanlar toplamak istiyor. Karşılarında ise 22 puanla 9. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına göz kırpan Union Berlin var. Steffen Baumgart'ın çalıştırdığı deplasman ekibi, son maçta Mainz ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetti ve bu maçta galibiyetle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu mücadelenin yayın bilgileri ve detayları haberimizde.