Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı, Nijerya ile Fas arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Victor Osimhen liderliğinde finale yükselmeyi amaçlayan Nijerya, ev sahibi avantajına sahip rakibi karşısında hata yapmamayı hedefliyor. Turnuvada bir adım daha ileri gitmek isteyen Fas ise taraftarı önünde kazanarak adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merakla takip ediyor. Peki, Nijerya-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NİJERYA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde oynanacak Nijerya-Fas maçı 14 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

NİJERYA-FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak Nijerya-Fas maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NİJERYA-FAS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nijerya: Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Onyedika, Iwobi; Lookman, Adams, Osimhen

Fas: Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khannouss, El Aynaoui, Saibari; Diaz, Ezzalzouli, El Kaabi