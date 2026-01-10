İspanya La Liga'nın 19. haftasında Valencia ile Elche, Mestalla Stadı'nda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ligde 16 puanla düşme hattında 18. sırada bulunan Valencia, son haftalardaki kötü performansın ardından taraftarı önünde moral galibiyeti arıyor. Sezonun sürpriz ekiplerinden Elche ise 22 puanla 9. sırada konumlanmış durumda. Geçen hafta Villarreal'e mağlup olan konuk ekip, deplasmanda ilk galibiyetini alarak ikinci yarıya iyi başlamak istiyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu maçta Valencia, Mestalla'nın efsanevi atmosferinden güç alarak düşme korkusunu uzaklaştırmayı hedefliyor. İşte Valencia-Elche maçının detayları...

Valencia-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Mestalla Stadyumu, bu akşam stratejik bir taktik savaşına ve duygusal anlara ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Valencia için durum oldukça kritik; geçtiğimiz hafta Celta Vigo karşısında alınan 4-1'lik ağır yenilginin ardından, takımın en golcü ismi Hugo Duro'nun kart cezalısı durumuna düşmesi hücum hattını zayıflattı. Elche ise deplasmanda henüz galibiyet alamamış olsa da, Aleix Febas liderliğindeki orta sahasıyla Valencia'nın kırılgan savunmasını zorlamaya çalışacak. İşte Valencia-Elche maçı detayları...

Valencia-Elche MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Valencia-Elche maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 23.00'te, Mestalla Stadyumu'ndaoynanacak.

Valencia-Elche MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 19. haftasında oynanacak Valencia-Elche karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Valencia-Elche MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Tarrega, Copete, Gaya; Pepelu, Urginic; Rioja, Almeida, Lopez; Beltran

Elche: Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Neto, Febas, Aguado, Valera; Rodriguez, Silva