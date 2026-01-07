Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva, Türk kulüpleriyle adının anılmasıyla transfer gündeminin zirvesine oturdu. Avrupa futbolunun en zarif yeteneklerinden biri olarak gösterilen Silva, Manchester City ve Portekiz milli takımıyla kazandığı sayısız şampiyonluk, sahadaki olağanüstü oyun zekası ve her pozisyonda sergilediği joker performansıyla dikkat çekiyor. Silva'nın Türkiye'ye gelme ihtimali futbolseverleri heyecanlandırırken Portekizli yıldızın futbol serüveni ve tüm detayları haberimizde derledik.

Modern futbolun en estetik ve zeki oyuncuları arasında gösterilen Bernardo Silva, kariyerinin her aşamasında fark yaratmayı başarmış bir isim olarak futbolseverlerin odağı haline geldi. Pep Guardiola'nın 'tanıdığım en özel yeteneklerden biri' dediği Bernardo Silva, son günlerde Türk futbolseverlerin radarına girdi. Kariyerindeki kritik dönemeçlerden bugünkü formuna, sahada yaptığı sihirlerden transfer iddialarının arka planına kadar bu Portekizli yıldız Bernardo Silva'nın hayatını sizler için derledik.

BERNARDO SILVA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Portekiz'in başkenti Lizbon'da 10 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Bernardo Silva, tam adıyla Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva, bugün 31 yaşındadır. Futbol dünyasında teknik zarafeti nedeniyle 'Messizinho' (Küçük Messi) lakabıyla tanınan yıldız oyuncu, modern futbolun en disiplinli ve çalışkan yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. 1,73 m boyundaki Silva, sadece bir sporcu değil, aynı zamanda sahadaki duruşu ve oyun zekasıyla tam bir futbol profesyoneli olarak gösteriliyor.

BERNARDO SILVA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Bernardo Silva, dünya futbolunun en büyük "joker" oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Tek bir pozisyona sığdırılamayan yeteneğiyle şimdiye dek şu mevkilerde konumlandırıldı:

On Numara: En verimli olduğu, oyunun merkezine geçtiği pozisyon.

Sağ Kanat: Dar alandaki çalımları ve içeri kat eden sol ayağıyla hücumun kilit ismi.

Merkez Orta Saha (8 Numara): Dinamizmi ve pres gücüyle oyunun iki yönünü de kontrol eder.

Sahte 9: Pep Guardiola yönetiminde zaman zaman forvet hattının en ucunda bir oyun kurucu gibi görev almıştır.

BERNARDO SILVA FUTBOL HAYATI VE KARİYERİ

Benfica (Altyapı ve Başlangıç): Futbola 8 yaşında girdiği Benfica altyapısında yetişti. Her ne kadar ana kulübünde çok az süre alsa da, yeteneği kısa sürede fark edildi.

Monaco (Yükseliş): 2014'te transfer olduğu Fransız ekibinde Mbappe ve Falcao ile unutulmaz bir jenerasyonun parçası oldu. 2016-17 sezonunda Ligue 1 şampiyonu olarak dünya devlerinin listesine girdi.

Manchester City (Zirve): 2017'de katıldığı City'de adeta bir kupa koleksiyoncusuna dönüştü. 6 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası başta olmak üzere İngiltere'de kazanılabilecek her başarıyı tattı.

Milli Takım: Portekiz Milli Takımı ile 2019'da UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

BERNARDO SILVA OYNADIĞI TAKIMLAR

Benfica B (2013-2015): Profesyonel kariyerine adım attığı ve yeteneklerini sergilemeye başladığı ilk durak.

Benfica (2013-2015): Altyapısından yetiştiği kulüpte A takım seviyesine yükseldi.

Monaco (2014-2017): Önce kiralık, ardından bonservisiyle transfer olduğu Fransız ekibinde Avrupa çapında bir yıldıza dönüştü.

Manchester City (2017-Günümüz): Kariyerinin en uzun ve en başarılı dönemini geçirdiği, dünya futbolunun zirvesine çıktığı kulüp.

Portekiz Milli Takımı (2015-Günümüz): Milli formayla 90'ın üzerinde maça çıkarak ülkesinin modern dönemdeki en önemli liderlerinden biri oldu.