Sunderland-Manchester City maçı canlı izle! İngiltere Premier Lig’de Sunderland ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi canlı izlemek için maçın yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı konularını araştırıyor. Peki, Sunderland-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sunderland-Manchester City maçı canlı anlatım için TIKLA

Bu sezon Stadium of Light'ta yenilgi yüzü görmeyen Sunderland, sekiz yıl aradan sonra Premier Lig'de Manchester City'yi konuk ederken, futbolseverler Sunderland-Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Premier Lig'in 19. haftasında oynanacak bu mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler yayına nasıl ulaşabilecek? Manchester City, üst üste altı maçlık galibiyet serisini Stadium of Light'ta devam ettirebilecek mi? Sunderland, yıllar sonra ağırladığı güçlü rakibi karşısında sahasında yenilmezlik serisini koruyabilecek mi? İşte, Sunderland-Manchester City maçı bilgileri!

SUNDERLAND-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ GÜN?

Sunderland-Manchester City maçı, 1 Ocak Perşembe günü oynanacak.

SUNDERLAND-MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Sunderland Manchester City maçı, saat 23:00'te başlayacak.

SUNDERLAND-MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sunderland ve Manchester City'nin karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Sunderland'da, Stadium of Light Stadyumu'nda oynanacak.

SUNDERLAND-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland ile Manchester City arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sunderland muhtemel ilk 11'i: Roefs, Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin, Xhaka, Geertruida, Rigg, Le Fee, Adingra, Brobbey

Manchester City muhtemel ilk 11'i: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Silva, Gonzalez, Reijnders, Cherki, Foden, Haaland

SUNDERLAND-MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Sunderland, Perşembe günü oynanacak Premier Lig karşılaşmasına Manchester City karşısındaki uzun süredir devam eden kötü serisini sona erdirme umuduyla çıkıyor. Stadium of Light'ta bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı belki de en iyi fırsatlarından birini yakaladığının farkında. Ancak istatistikler Sunderland adına pek iç açıcı değil. Kırmızı-beyazlılar, Manchester City'ye karşı tüm kulvarlarda oynadıkları son sekiz maçı kaybetti. Rakibi karşısında en son Nisan 2014'te 2-2'lik beraberlikle mağlubiyetten kurtulan Sunderland, City'yi ise Kasım 2013'ten bu yana yenemedi. Stadium of Light'ta alınan son galibiyetler Aralık 2012'ye kadar uzanıyor ve o tarihten sonra ibre tamamen City lehine döndü.

Regis Le Bris yönetimindeki Sunderland, bu sezon ligde iç sahada yakaladığı dokuz maçlık yenilmezlik serisiyle dikkat çekiyor. Sekiz kez Premier Lig şampiyonu olmuş bir rakibe karşı bu istatistik önemli bir avantaj olarak görülse de, sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle yaşanan eksikler ev sahibinin elini zayıflatıyor. Buna rağmen Sunderland, AFCON eksiklerine rağmen oynadığı son üç maçta yenilgi almadı; bu süreçte iki beraberlik elde etti ve iki maçta da kalesini gole kapattı. Taraftarı önünde Aston Villa (1-1) ve Arsenal (2-2) gibi güçlü rakipleri durdurmayı başaran Sunderland, şimdi Wearside'da bir başka şampiyonluk adayını devirerek üst üste üçüncü iç saha galibiyetini almayı hedefliyor. Ancak Manchester City'nin galibiyet serilerine girdiğinde ne kadar zor durdurulduğu bilinen bir gerçek.

Pep Guardiola'nın ekibi, geçtiğimiz hafta Nottingham Forest deplasmanında zorlanmasına rağmen 2-1'lik galibiyetle yoluna devam etti. Guardiola, maç sonrasında bu tür karşılaşmaların geçen sezon puan kaybıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekti. Bu galibiyette başrolü oynayan isimlerden biri yine Rayan Cherki oldu. Cherki, son haftalardaki performansıyla asist krallığında Bruno Fernandes ile birlikte zirvede yer alıyor. Kasım ayı başından bu yana kaydettiği 1 gol ve 7 asistle, yalnızca Erling Haaland ve Fernandes'in gerisinde kalan Fransız oyuncu, sezona sakatlıklarla başlayan City kariyerinde ne kadar etkili bir noktaya geldiğini gösteriyor. Guardiola'nın öğrencisi, Sunderland karşısında da takımını üst üste yedinci lig galibiyetine taşımayı hedefliyor.

Manchester City'nin mevcut galibiyet serisi, 2023-24 sezonu sonundaki dokuz maçlık seriden bu yana en uzun seri olarak dikkat çekiyor. Hücumda daha doğrudan bir oyun anlayışı benimseyen City, bireysel kalite ve bitiricilikle fark yaratmaya devam ediyor. Salı günü Arsenal'in puan kaybetmesi halinde City, Wearside'da alacağı bir galibiyetle sezonun bu aşamasında liderlik koltuğuna oturabilecek.

Sunderland'da sakatlıkları bulunan Ajibola Alese ve Daniel Ballard forma giyemeyecek. Habib Diarra, Bertrand Traore, Chemsdine Talbi, Noah Sadiki, Arthur Masuaku ve Reinildo Mandava ise Afrika Uluslar Kupası'nda olacak. Hücum hattında Wilson Isidor, ligde attığı dört golün üçünü Stadium of Light'ta kaydetti ve City karşısında bu sayıyı artırmayı hedefliyor.

Manchester City cephesinde ise AFCON nedeniyle sadece Omar Marmoush ve Rayan Ait-Nouri eksik. Ancak John Stones, Mateo Kovacic, Jeremy Doku ve Oscar Bobb sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Ligin gol kralı Erling Haaland, Premier Lig'de çıktığı 24 deplasman maçının 23'ünde gol atarak dikkat çekerken, Stadium of Light'taki ilk maçında da ağları havalandırmak istiyor.