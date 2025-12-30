Tanzanya-Tunus maçı ayrıntıları: Saat ve kanal bilgileri!

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda heyecan dorukta! Tanzanya, grubun güçlü takımlarından Tunus'u ağırlarken, galibiyet için mücadele edecek. 1 puanla 3. sırada yer alan Tanzanya, gruptan çıkma şansını sürdürmek için kazanmak zorunda. Tunus ise 3 puanla 2. sırada ve kritik bir galibiyet peşinde. Peki Tanzanya-Tunus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?