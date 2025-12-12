Lionel Messi için 21 metrelik dev heykel!

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kolkata kentinde Lionel Messi'nin, Dünya Kupası'nı kaldırdığı 21 metre yüksekliğindeki heykeli ziyaretçilere açıldı.

İŞTE O ANLAR: