Fiorentina Stefano Pioli ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Serie A'da geride kalan 10 haftada galibiyetle tanışamayan Mor Menekşeler, 4 puanda ligin dibine demir atmıştı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Comunicato ufficiale: https://t.co/MuslBMTbbK pic.twitter.com/NktsgnZvJP— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 4, 2025