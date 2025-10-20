İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı tıkla izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında İkas Eyüpspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor, yeni teknik direktörü Orhan Ak yönetiminde ilk sınavına çıkacak. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak kötü gidişe dur demeyi hedefliyor. 5 puanla 16. sırada yer alan Eyüpspor, iç saha avantajını kullanarak moral bulmak istiyor. Konuk ekip Kasımpaşa ise Shota Arveladze yönetiminde iyi bir form grafiği yakaladı. Son 5 maçını kaybetmeyen lacivert-beyazlılar, 9 puanla 11. sırada bulunuyor ve çıkışını sürdürmenin peşinde. Futbolseverler, “İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte haftanın kapanış mücadelesine dair tüm detaylar…

Teknik direktör değişikliğine giden Eyüpspor, Selçuk Şahin'in ayrılığının ardından Orhan Ak yönetiminde sahaya çıkacağı ilk maçta, taraftarı önünde galibiyetle moral bulmak istiyor. Ligde geride kalan haftalarda 5 puan toplayan İstanbul temsilcisi, kötü gidişe son vererek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Konuk ekip Kasımpaşa ise Shota Arveladze yönetiminde istikrarlı bir performans sergiliyor. Son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen lacivert-beyazlılar, 9 puanla 11. sırada yer alıyor ve bu seriyi sürdürerek üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Eyüpspor: Felipe, Robin, Claro, Mujakic, Calegari, Legowski, Kerem, Serdar, Seslar, Ampem, Thiam

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Diabate, Cafu, Cem, Ben Ouanes, Gueye

EYÜPSPOR İLE KASIMPAŞA ARASINDA 23. RANDEVU

Tarihleri boyunca 22 defa karşı karşıya gelen Eyüpspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 8 karşılaşmayı eflatun-sarılılar kazanırken, 11 mücadeleyi de lacivert-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor-Kasımpaşa maçı hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fevzi Erdem Akbaş üstlenecek.