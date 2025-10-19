Milan-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Serie A

İtalya Serie A’da heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Milan, evinde Fiorentina’yı konuk edecek. Zirve takibini sürdüren Milan, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Ligde zor günler geçiren Fiorentina ise deplasmanda sürpriz yaparak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Futbolseverler, maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri merak ediyor. Peki, Milan-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?