Lyon - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Lyon sahasında PSG'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Lyon ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - PSG maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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