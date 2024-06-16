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Felipe Melo'dan skandal hareket! Maçın sonunda...

Brezilya Serie A'nın 9. haftasında Fluminense ile Atletico Goianiense kozlarını paylaştı. Mücadeleyi misafir takım son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı. Fluminense forması giyen eski Galatasaraylı Felipe Melo, golün ardından Atletico Goianiense'nin basın görevlisini iterek düşürdü. İşte o anlar...

16 Haziran 2024 | 16:24
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