Felipe Melo'dan skandal hareket! Maçın sonunda...
Brezilya Serie A'nın 9. haftasında Fluminense ile Atletico Goianiense kozlarını paylaştı. Mücadeleyi misafir takım son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı. Fluminense forması giyen eski Galatasaraylı Felipe Melo, golün ardından Atletico Goianiense'nin basın görevlisini iterek düşürdü. İşte o anlar...
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