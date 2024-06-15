VNL Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, Çin ile kozlarını paylaşıyor. En son maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan Milli Takım, 3. etapta 3. galibiyetini almıştı. Çin - Türkiye voleybol maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Çin - Türkiye maçı 15 Haziran Cumartesi günü saat 15:30'da başladı. Karşılaşma TRT SPOR YILDIZ ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.
FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI
15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)
16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)
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