Büyükekşi'den Kurban Bayramı mesajı!
Karadağlı kaleci 26 yaşında hayatını kaybetti!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kurban Bayramı'nız mübarek olsun!
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