TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 17 Haziran Pazartesi günü 28. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 28. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 28. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 17 Haziran Pazartesi günü yayımlanan 28. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 28. BÖLÜM ÖZETİ

Arslanşah'ın oyunları yüzünden beylerle karşı karşıya gelen Sultan Nureddin, savaşın eşiğine gelmiştir. Selahaddin ve Gazileri, Karategin'i bulmuş fakat Maral'ın tuzakları yüzünden büyük bir tehlike ile karşı karşıya gelmiştir.

Müslüman kanı dökmek istemeyen Sultan Nureddin'in tek yolu Selahaddin'in Karategin'i bulup getirmesidir. Selahaddinler büyük bir tehlikenin ortasındayken onu kurtaran Ömer Mella olur ve bu sayede de Karategin'i Maral'ın elinden kurtarırlar.

Karategin'i Arslanşah'ın vurdurduğunu öne sürerek savaşı durdurmaya çalışan Sultan Nureddin'e karşı çıkan Arslanşah, Karategin'in sağ salim dönmesiyle köşeye sıkışır. Beyler, Arslanşah'a öfkeliyken Bernard'ın kurduğu plan devreye girer ve Bernard'ın bıraktı Temur gelerek Karategin'i vurmadığını söyleyerek inkar eder. Her iki taraf arasında sıkışan Beyler ne Arslanşah'ın ne de Sultan Nureddin'in yanında birlik olmayı kabul etmez.

Beylerin dağılması Zengilerin kuvvetini azaltırken Bernard'a ise Gazze için harekete geçme fırsatı doğurur. Bu durum Sultan Nureddin'in ve Selahaddin'i huzursuz ederken Selahaddin ne yapıp edip Beyleri kalmaları için ikna edecek ve hep birlikte Kudüs için harekete geçecektir.

Selahaddin, Gazze'ye yönelen Bernard'ı nasıl alt edecektir? Dağılan Müslümanlar yeniden birlik hâline getirilebilecek midir? Kendi hırsları uğruna suikast tertip etmekten ve dahi Türklerin amansız düşmanı haçlılarla bile ittifak etmekten çekinmeyen Arslanşah'ın gerçek yüzü nasıl aşikâr olacaktır? Selahaddin ve Nureddin, Kudüs'e yürüyecekken nasıl bir kuvvetle karşı karşıya kalacaktır?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. bölüm izle

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