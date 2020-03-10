10 Mart 2020, Salı

FUTBOL

UEFA'dan koronavirüs açıklaması! EURO 2020...

UEFA'dan koronavirüs açıklaması! EURO 2020...
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve spor organizasyonlarını etkileyen salgının Haziran'da başlayacak 'nin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu. , yaptığı açıklamada 2020 Şampiyonası planlamasında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Federasyonları Birliği (), dünyada artan sebebiyle yazın düzenlenecek olan 'nin erteleneceği iddilarına yanıt verdi.

UEFA'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

EURO 2020'nin planlamasında bir değişiklik yok, 12 Haziran'da Roma'da açılış yapılacak. Koronavirüs tehlikesiyle ilgili tüm uluslararası ve yerel yetkililerle görüşmeler sürüyor. Şu anda değişikliğe gerek görülmüyor, durum kontrol altında" ifadeleri kullanıldı.

Bir süredir birçok ülkenin federasyonlarının, EURO 2020'nin 2021'e ertelenmesini istediği ve UEFA'nın da bu görüşe sıcak baktığı kaydedilmekteydi.

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takımımız, 12 Haziran tarihinde TSİ 22:00'da Roma'da ile karşı karşıya gelecek.

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