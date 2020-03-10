UEFA'dan koronavirüs açıklaması! EURO 2020...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve spor organizasyonlarını etkileyen koronavirüs salgının Haziran'da başlayacak EURO 2020'nin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu. UEFA, yaptığı açıklamada 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası planlamasında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), dünyada artan koronavirüs sebebiyle yazın düzenlenecek olan EURO 2020'nin erteleneceği iddilarına yanıt verdi.
UEFA'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
EURO 2020'nin planlamasında bir değişiklik yok, 12 Haziran'da Roma'da açılış yapılacak. Koronavirüs tehlikesiyle ilgili tüm uluslararası ve yerel yetkililerle görüşmeler sürüyor. Şu anda değişikliğe gerek görülmüyor, durum kontrol altında" ifadeleri kullanıldı.
Bir süredir birçok ülkenin federasyonlarının, EURO 2020'nin 2021'e ertelenmesini istediği ve UEFA'nın da bu görüşe sıcak baktığı kaydedilmekteydi.
EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takımımız, 12 Haziran tarihinde TSİ 22:00'da Roma'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.
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