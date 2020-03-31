Işıl Reçber Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında konuştu

Geçtiğimiz günlerde corona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan eski milli kaleci ve şu sıralar TFF'nin UEFA Futbol Gelişim Direktörü görevini yürüten Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi Işıl Reçber bilgi verdi.

Işıl Reçber sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

72 saatimiz zordu. İnşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler, sevgiler.

Boyut değiştirmiş, insan bünyesinin tanımadığı yeni bir virüs ile üstün yaratılmış canlının savaşı bu... Belirtileri normal soğuk algınlığı olarak görmeye ısrar etmeyin öyle ise şanslısınız, değilse vakit kaybedersiniz.

Her şeyde olduğu gibi erken teşhis çok önemli. Boğazda, burunda günlerce takılmıyor hızlıca sevdiği bölgelere ilerliyor. Yani akciğerler ve anında hızlıca konaklıyor, çoğalıyor, zatürre başlıyor. Sonra ilk 72 saat çok kritik. Ateş günlerce saatlerce sıtma nöbeti gibi soğuk soğuk. Daha önce yaşanmamış, hissedilmemiş, görülmemiş tuhaf belirtiler. Ağır halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık.

Gri renk ten ve dudak. Hızlı nefes alıp verme, nefes darlığı, sürekli bitmeyen, konuşturmayan öksürük, düzensiz nabız. Devlet protokolü özel ilaçlar, diğer tedavi ve cihazlar evinden ailenden uzak zorlu mücadele.

Sevmediniz bunları belki ama ışık olsun aşama aşama yaşadıklarımız. Benim net gözlemlerimle...

Medyatik olanlar göz önünde ama ne yazık ki hastaneler full. Herkesin ailesinden, sevdiklerinden birileri var. Her şey insanlar için. Bugün bize yarın size Allah korusun. Sakin ve evde olmaya devam.







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