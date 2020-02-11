Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ikinci maçları başlıyor. Yarı finale kalacak 4 takım bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak maçlar sonunda belli olacak. Heyecan fırtınası elbette A Spor’da yaşanacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un tur için büyük avantajı var. Galatasaray’ın ise havlu atma riski... Sivas-Antalya maçı ise tamamen muamma.

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Takımlar turun ikinci ayağında rövanş maçlarına çıkıyor. Yarı finale yükselip kupaya bir adım daha yaklaşmak isteyen ekipler; bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak maçlarda kozlarını paylaşacak. Çeyrek final ikinci karşılaşmalarında ilk santra bugün yapılacak. Fenerbahçe ilk maçta 3-0 yendiği Kırklarelispor'u ağırlayacak.

ASLAN'A 3 FARK GEREK

Turun sonucu en merakla beklenen karşılaşmalarından G.Saray-Alanya mücadelesi ise yarın oynanacak. Aslan, ilk sınavı 2-0 kaybettiği rakibi karşısında mutlak 3 farklı galibiyetle kupa şansını sürdürmeye çalışacak. İlk maçı 5-0 kazanıp büyük avantaj yakalayan Trabzonspor da perşembe günü Erzurum'un konuğu olacak. Bir başka heyecan fırtınası da Sivas'ta yaşanacak. Yiğidolar, deplasmanda 0-0 kaldığı Antalya'yı evinde yenip yolu yarılamak amacında.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Kupada çeyrek final rövanş maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Bugünkü F.Bahçe-Kırklarelispor maçının hakemini (Suat Arslanboğa) daha önce açıklayan MHK, yarın ve perşembe günü yapılacak maçların hakemlerini de duyurdu. YARIN: G.Saray-Alanya: Yaşar Kemal Uğurlu, Perşembe: BB Erzurum- Trabzonspor: Erkan Özdamar, Sivas-Antalya: Fırat Aydınus.

TÜM DETAYLAR A SPOR'DA

Kupa final maçlarının yayınlanacağı A SPOR, bu önemli organizasyonu bütün detayları ve heyecanıyla ekranlara getirecek. Maç öncesi ve sonrası röportajlar, kritik yorumlar ile kupanın nabzı yine A SPOR'da atacak.

ANTALYASPOR TURA İNANIYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Süper Lig lideri Sivasspor'a konuk olacak olan Antalyaspor, kendini kupaya şartladı. Ligde zor günler geçiren ve düşme hattının bir basamak üstünde yer alan kırmızı-beyazlı takımda, başkan Ali Şafak Öztürk, "Maç oynamadan kazanılmaz. Ligin en formda ekibiyle deplasmanda karşılaşacağız. Favori rakibimiz gibi görünüyor ama kimse bizi küçümsemesin" diye konuştu. Teknik direktör Tamer Tuna da tur için ellerinden geleni yapacaklarını belirtip "Ligdeki durumumuz kupa için gösterge değil. Tur atlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Takımın yeni yıldızı Lukas Podolski de "Buraya yeni geldim ve sadece 1 maça çıktım. Eğer görev alırsam takımıma turu geçirmek için elimden geleni yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

MAÇ PROGRAMI:



