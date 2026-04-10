Mauro Icardi'nin kardeşinden flaş itiraflar: Para onu çok değiştirdi!
Arjantin televizyonunda bir magazin programına katılan Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, ağabeyi ve aile ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Guido Icardi'nin dikkat çeken itirafları...
Yayın Tarihi: 10.04.2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 10.04.2026 11:07
Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, Arjantin televizyonu Canal Trece'de yayınlanan La Manana con Moria adlı programa konuk oldu ve ağabeyiyle olan ilişkisinden bahsetti.
"10-11 YILDIR KONUŞMUYORUZ"
Guido, "10 ya da 11 yıldır iletişimimiz yok, konuşmuyoruz. Sadece ara sıra doğum günü mesajı atıyoruz ama o kadar. Bu konu bana geliyor, ben aramıyorum; çağrıldığımda da cevap veriyorum, neden vermeyeyim?
"MAURO ÇOK DEĞİŞTİ"
Mauro'nun değişmesinin sebebi futbolda başarılı olup çok para kazanmasıydı. Biz çok mütevazı şartlardan geliyoruz. Hatta bir futbol kulübünün garajında yaşadığımız dönemler oldu.
"BAŞKA BİR SEVİYEYE GEÇTİ"
Ama o ekonomik ve sosyal olarak yükselince tamamen başka bir seviyeye geçti. Biz çok yakındık, gerçekten çok. Ortak projelerimiz vardı ama sonra her şey unutuldu. Bir giyim markası kurmayı konuşuyorduk ama hepsi rafa kalktı.
"PARA ONU TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ"
Kendime hep şunu soruyordum: Bu çocuk ne zaman geri dönecek, ne zaman aileyle tekrar iletişim kuracak, bizi destekleyecek? Ama olmadı, giderek daha da uzaklaştı. Onunla ilgili anlatacak binlerce hikâyem var. Eskiden hep birlikteydik ama para onu tamamen değiştirdi. ifadelerini kullandı.