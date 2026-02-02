Suudi Arabistan futbolunda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Karim Benzema'nın Al Ittihad'dan ayrılıp Al-Hilal ile anlaşması üzerine transfer operasyonlarına ara verilmiş durumda.
Kante ve En-Nesyri transferleri imza aşamasında tıkandı! işte nedeni
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Youssef En-Nesyri karşılığında Al-Ittihad'dan N'Golo Kante transferini tamamlamak üzerine önemli bir adım atan Fenerbahçe'de transfer operasyonu imza aşamasında tıkandı. İşte Suudi Arabistan'da yaşanan dikkat çekici gelişme...
Bu durumun sebebinin ise ülke futbolunda büyük bir ağırlığı olan Cristiano Ronaldo'nun tutumu olduğu ifade ediliyor. A Bola'da yer alan habere göre Portekizli yıldızın rahatsızlığı, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) kulüp yönetimiyle ilgili tutumundan kaynaklanıyor.
Ronaldo, özellikle aynı fon tarafından yönetilen rakip kulüplerle kıyaslandığında Al Nassr'ın geri planda bırakıldığını ve kulübe yeterli yatırımların yapılmadığını düşünüyor. Öyle ki Portekizli yıldız, pazartesi günü Al Nassr'ın deplasmanda Al-Riyadh karşısında yapacağı mücadeleye bu sebeple çıkmama kararı aldı.