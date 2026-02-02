Tüm bu gelişmeler, Ronaldo'nun memnuniyetsizliğini artırmış durumda. Yıldız oyuncu, yönetim anlayışının Al Nassr'a zarar verdiğini ve özellikle transferde çok daha aktif olan Al Hilal ile aradaki farkın açıldığını düşünüyor. Nitekim Al Hilal, Fiorentina'dan İspanyol stoper Pablo Mari çin 2 milyon euro ödedi ve Rennes'ten genç Fransız forvet Kader Meite için de 30 milyon euro'yu gözden çıkardı.