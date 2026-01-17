Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, çabukluk ve pas idmanlarıyla devam etti. Futbolcular taktik ve bireysel antrenmanlarla günü sonlandırdı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, cumartesi günü özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesi pazar günü saat 20.00'de Alanya Oba Stadı'nda oynanacak.