Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe, transferin son gününde aradığı profilde bir 8 numara transferini gerçekleştirmedi ve sarı-lacivertliler transferi Ocak ayına bıraktı. Kanarya'nın Ocak transferi için orta sahaya ilk adayı belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Transferin döneminin son saatlerine kadar Fenerbahçe bir orta saha transferi için çalışmalarını sürdürse de istediği profilde bir oyuncuyu kadrosuna katamadı. Takıma "zeki" bir 8 numara katmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde, Yves Bissouma, Dani Ceballos ve Nicolas Raskin gibi isimler gündeme gelmişti.
Tottenham forması giyen Malili yıldız Yves Bissouma'nın transferinden geçirdiği sakatlık sebebiyle vazgeçen Fenerbahçe, Real Madrid'in İspanyol maestrosu Dani Ceballos'tan da yüksek maliyeti sebebiyle geri adım attı. Böylelikle sarı-lacivertliler transfer dönemini istediği profilde bir orta saha transferi yapamadan kapatmak zorunda kaldı.
Transfer döneminin sona ermesiyle beraber 8 numara transferini Ocak ayına bırakmak zorunda kalan Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Chelsea'nin Brezilyalı genç yeteneği Andrey Santos, orta saha transferinde ilk hedefi olarak ön plana çıktığı belirtildi.
Transferfeed'de yer alan habere göre Fenerbahçe daha fazla forma süresi bulabilmek adına takımdan ayrılma isteği bulunan 21 yaşındaki Brezilyalının menajerler aracılığı ile Kanarya'ya önerildiği belirtildi.
2023 yılında 12 milyon 500 bin Euro bedelle Vasco de Gama'dan Chelsea'ye katılan Santos, geçtiğimiz iki sezonu Vasco, Nottingham Forest ve Strasbourg'da kiralık olarak geçirmişti. Avrupa'nın dev ekipleri Bayern Münih, Barcelona, West Ham gibi kulüplerin de listesinde yer alıyor. Ayrıca yine transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden 70 milyon Euro'yu bulan teklifler alsa da genç futbolcu teklifleri kabul etmemişti.
Ocak ayına kadar Enzo Maresca'dan yeterli süreyi bulamadığı takdirde Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Andrey Santos, Fenerbahçe'ye imza atabilir. Londra ekibi ile mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden genç yıldızın, Transfermarkt verilerine göre 35 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.