TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! İşte ilk aday

Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe, transferin son gününde aradığı profilde bir 8 numara transferini gerçekleştirmedi ve sarı-lacivertliler transferi Ocak ayına bıraktı. Kanarya'nın Ocak transferi için orta sahaya ilk adayı belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)