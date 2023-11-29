Orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe için Portekiz'den bir iddia geldi.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de 6 numara operasyonu! Rota Portekiz'e çevrildi
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrildi. 6 numara bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip devre arasında yıldız isim için teklif yapacak. Kurmaylar, rotayı Portekiz'e çevirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 29.11.2023- 10:36
Fotomaç'ın Portekiz basını O Jogo'dan derlediği haberde, Benfica'da forma şansı bulamayan Florentino için F.Bahçe'nin ocak ayında teklifte bulunacağını ileri sürdü.
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Benfica formasıyla 14 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.