FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus hakkında bomba gelişme!

Fenerbahçe'de son dönemde alınan sonuçlar sonrası eleştirilerin odağında yer alan Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Her fırsatta sezon sonunda sarı lacivertli takımdan ayrılacağı konuşulan 68 yaşındaki hoca hakkında Brezilya'dan bomba bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)