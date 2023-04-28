Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus hakkında bomba gelişme!
Fenerbahçe'de son dönemde alınan sonuçlar sonrası eleştirilerin odağında yer alan Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Her fırsatta sezon sonunda sarı lacivertli takımdan ayrılacağı konuşulan 68 yaşındaki hoca hakkında Brezilya'dan bomba bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sezona iyi bir başlangıç yapan Jesus, son dönemde alınan sonuçlarla birlikte yoğun eleştirilere maruz kaldı.
Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de fatura tecrübeli antrenöre kesilmişti.