Futbol kariyerini Wigan'da sürdüren Caulker, İngiltere'de konuk olduğu Under The Cosh kanalında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu.
Eski Fenerbahçeli Steven Caulker'dan şok Galatasaray itirafı!
Geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe forması giyen Steven Caulker, hiçbir resmi maçta forma giyemeden sarı lacivertlilerden ayrılmıştı. İngiliz stoper, Türkiye macerası hakkında flaş açıklamalar yaparken, Galatasaray hakkında da şok bir itirafta bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
2021/22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Caulker, bu transferin öncesinde Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi.
İngiliz stoper açıklamasında, "Galatasaray en çok transfer olmak istediğim takımdı. Ancak bu benim elimde değildi.