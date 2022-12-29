Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçında ev sahibi takımın iptal edilen golü nedeniyle cuma günü basın toplantısı gerçekleştirileceğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüz yarın saat 15.00'te son yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Bilgilendirme | Kulübümüz yarın saat 15.00'te son yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyecektir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 29, 2022
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/IBnx7O5LwS