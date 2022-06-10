Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus, yeniden İstanbul'a geldi.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başlayacak olan Jesus, ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerle transferlerin son durumunu da konuşacak. 11 bavulla İstanbul'a gelen Jesus'u havalimanında 2 kulüp yöneticisi karşıladı. Portekizli teknik adam, yeni sezon öncesinde takımını 13 Haziran'da toplayacak.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus yeniden İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzaladığı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, yeniden İstanbul'a geldi. 11 bavulla İstanbul'a gelen Jesus'u havalimanında 2 kulüp yöneticisi karşıladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 11.06.2022- 01:14 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022- 01:14
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus, yeniden İstanbul'a geldi.