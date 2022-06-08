Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen Lincoln ile ilgileniyor.
Portekiz'den flaş transfer iddiası! Fenerbahçe Lincoln'ü istiyor
Portekiz'den Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. Sarı lacivertlilerin, 2017-2018 sezonunda Rize'de forma giyen Santa Clara'lı Lincoln ile görüştüğünü iddia edildi. Kanarya'nın haricinde Lincoln'ü Portekiz devi de istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takvim'de yer alan habere göre, Lincoln'ü Fenerbahçe'nin dışında Porto'nun da istediği belirlendi.
23 yaşındaki oyuncu daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giymişti.