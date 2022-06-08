Ocak 2019'da 23 milyon R$'lık bir ücret karşılığında Flamengo'ya transfer oldu ve ilk yılında Campeonato Carioca , Brezilya Serie A ve Libertadores Kupası'nı kazanan Henrique, ilk yılında en skorer oyuncu olarak turnuvanın En İyisi seçilmiştir.