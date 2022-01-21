Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu ve Mert Hakan Yandaş...
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın kamp kadrosu belli oldu. İşte o liste...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 15:02 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022- 15:12
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı lacivertlilerin Sivas kafilesinde; Mesut Özil, Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Muhammed Gümüşkaya yer almadı.
İşte o liste...
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