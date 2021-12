Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Eintracht Frankfurt maçı öncesi açıklamalarda bulundu! "Penaltıları atabilseydik..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakaları Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Pereira, "Bu turnuva bizim için daha farklı olabilirdi. Eğer Antwerp ve Frankfurt maçlarındaki penaltıları atsaydık 4 puanımız daha olabilirdi. Ancak geçmişi değiştiremeyiz. Frankfurt maçı zor bir maç olacak. Biz de maçı kazanıp taraftarlarımızı onurlandırmak istiyoruz." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Frankfurt maçında taraftarlarının önünde 3 puan için almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. haftasında sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Frankfurt karşısında kazanmak istediklerinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Bu turnuva bizim için çok daha farklı olabilirdi. Frankfurt maçında penaltıyı atmış olsaydık, Antwerp karşısında penaltıyı atsaydık toplamda 4 puanımız daha olabilirdi. Bu ne yazık ki böyle olmadı. Gerçeği değiştiremeyiz. Yarınki rakibimiz zor, kuvvetli ve organize bir rakip. Taraftarımızın önünde kazanıp, 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.



"KADRODA BİRKAÇ DEĞİŞİKLİK YAPABİLİRİZ"



Pereira, Frankfurt karşısında nasıl bir kadro ile mücadele edeceği yönünde sorulan soruya, "Yarınki maç bir Avrupa maçı. Biz de kulübümüzü temsil ettiğimiz için galibiyet için savaşmak istiyoruz. Önceliğimiz lig. Avrupa'dan sonra toparlanmak için işleri doğru yapmamız gerekiyor. Birkaç değişiklik yapabiliriz ama yarınki kadro da güçlü bir kadro" yanıtını verdi.



"SON MAÇTAKİ GİBİ OYNARSAK İYİ DURUMDA OLACAĞIMIZI KONUŞUYORUZ"



Gelişmeleri gerektiğini, takım içinde her zaman konuştuklarını ifade eden Pereira, "Önemli olan her zaman Fenerbahçe, her zaman takım için en iyisini arıyorum. Gelişmemiz gerektiğini, düzeltmemiz gereken şeyler olduğunu ve son maçtaki gibi oynarsak iyi durumda olacağımızı konuşuyoruz. Bunlar bizim kontrolümüzde olan şeyler. Fenerbahçe için konsantremizi bu takıma veriyoruz. Futbolda polemik olacaktır. Maç bitince işiniz bitmiyor. Maçtan sonra hafta içerisinde insanlar fikirlerini söylüyor. Bu fikirlere saygı duyup yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

