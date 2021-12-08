Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Eintracht Frankfurt maçı öncesi açıklamalarda bulundu! "Penaltıları atabilseydik..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakaları Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Pereira, "Bu turnuva bizim için daha farklı olabilirdi. Eğer Antwerp ve Frankfurt maçlarındaki penaltıları atsaydık 4 puanımız daha olabilirdi. Ancak geçmişi değiştiremeyiz. Frankfurt maçı zor bir maç olacak. Biz de maçı kazanıp taraftarlarımızı onurlandırmak istiyoruz." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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