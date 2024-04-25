İşte derbi hakeminin karnesi!

Süper Lig'de derbi müsabakasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
Maçı ise Volkan Bayarslan yönetecek.
Volkan Bayarslan böylelikle ikinci kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev alacak.
46 yaşındaki Bayarslan daha önce 2 Ekim 2022 tarihinde oynanan ve 0-0 sona eren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görev almıştı.
Volkan Bayarslan kariyerinde 5. kez derbi maçta düdük çalacak.
İŞTE BAYARSLAN'IN DERBİ KARNESİ
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (2023-24 sezonu)
Trabzonspor 3-0 Beşiktaş (2023-24 sezonu)
Trabzonspor 0-0 Beşiktaş (2022-23 sezonu)
Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe (2022-23 sezonu)