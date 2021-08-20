UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 65. dakikada genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek gruplara kalma adına büyük avantaj elde etti.

Mücadele sonrası teknik direktör Vitor Pereira, genç futbolcular Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcının ve genç futbolcuların açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ÇOK GURURLUYUM"

"Çok gururluyum, sahada çok iyi iki karakter gördüm. Genç oyuncularımız çok kaliteli ve karakterli bir görüntü sergilediler. Hafta boyunca çok çalıştılar, kendilerine çok inanıyorlar. Muhammed çok güzel bir gol attı, onun için çok mutluyum."

"MUHAMMED VE ARDA KALİTELİ VE KARAKTERLİ OLDUKLARI İÇİN OYNADI"

"Muhammed ve Arda genç oldukları için değil, kaliteli ve karakterli oldukları için oynadılar."

"Genç oyuncuları yetiştirebilmek ve parlatabilmek istiyorsanız onlara süre ve özgüven vermeniz gerekir. Etrafındaki oyuncular, hata yaptığında ona destek olmalı. Eğer kalitelilerse gelişebilirler. Arda'nın karakterinde ve kalitesinde çok az oyuncu gördüm. Muhammed de aynı şekilde. İkisi de gelişmeye devam edebilirlerse çok önemli futbolcular olacaklar."

"BU MAÇ HER ZAMAN AKLIMDA KALACAK"

"Takımımla, taraftarımızla gurur duyuyorum. Çok güzel bir ruh ortaya koyduk. Çok önemli sakatlıklar yaşadık, bu da elimizdeki opsiyonları azalttı ama bu ruhla bunların üstesinden gelmeyi başardık. Bu maç her zaman benim aklımda kalacak. Oyuncularımın sahaya koyduğu karakterden dolayı çok mutluyum."

Muhammed Gümüşkaya'nın açıklamaları:

"FENERBAHÇE'DE KUPA KAZANMAK VE YILLARCA FORMA GİYMEK İSTİYORUM"

"Ben Fenerbahçeli doğdum. Benim hayallerim burada kupa kazanmak ve burada yıllarca forma giymek. Yarınla birlikte bu gol benim için burada kalacak ve daha fazla çalışacağım. Her zaman gelişmek zorundayım. Bu gol bugünde kaldı, yarın yeni bir gün."

Arda Güler'in açıklamaları:

"BİR DAHAKİ SEFERE GOLÜMÜ ATACAĞIM"

"Çocukluğumdan beri o frikikte topun başına geçmeyi çok istiyordum. Geçtim ama bu sefer olmadı, inşallah bir dahaki sefere golümü atacağım. Muhammed abiyi de golünden dolayı kutluyorum. Bizim çok çalışmamız lazım, abilerimizden çok şey öğrenmemiz lazım. "Büyüdükçe küçülmemiz lazım ki altyapıdaki kardeşlerimiz de bizim gibi bu sahaya çıksın, hayallerini gerçekleştirsin."

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