Muhammed Gümüşkaya kimdir? Fenerbahçe Helsinki maçında şov yapan Muhammed Gümüşkaya nereli, hangi mevkide oynuyor?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off turunda sahasında HJK Helsinki'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadelenin 65. dakikasında Muhammed Gümüşkaya'nın müthiş golüyle öne geçerken; futbolseverler de genç yıldız hakkında bilinmeyenleri merak etti. Peki, Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya hangi mevkide oynuyor ve nereli? İşte 20 yaşındaki oyuncunun tüm bilgileri...
UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Fenerbahçe ile HJK Helsinki kozlarını paylaştı. Mücadelede dakikalar 65'i gösterdiğinde sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. Peki Muhammed Gümüşkaya kimdir? Hangi mevkide oynuyor ve nereli? İşte detaylar...
FENERBAHÇELİ MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?
1 Ocak 2001 İstanbul doğumlu Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe'nin altyapısından yetişti. 1.77 boyundaki oyuncu, merkez orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Milli takımın çeşitli alt kategorilerinde 21 maçta forma giyen Muhammed Gümüşkaya; baba tarafından Ordu'lu, anne tarafından ise Trabzon'ludur.
Fenerbahçe, daha çok süre bulabilmesi için 2020 yazında 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralamıştır. Burada 22 maça çıkan genç yıldız 4 gol kaydetmiştir.
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