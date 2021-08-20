Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Helsinki maçında Muhammed Gümüşkaya ilk Avrupa maçında golle tanıştı
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Helsinki ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz maçı 1-0 kazanarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Kanarya'ya galibiyeti getiren gol 65. dakikada Muhammed Gümüşkaya'dan geldi. Genç oyuncu böylelikle ilk Avrupa maçında golle tanışmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, HJK Helsinki karşısında sarı-lacivertli formayla ilk kez Avrupa maçına çıkarken, karşılaşmanın da tek golünü atarak takımını galibiyete taşıdı.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe formasını Avrupa'da giydiği ilk maçında golle tanıştı. 20 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa maçına HJK Helsinki karşısında çıkarken, şık bir golle Avrupa arenasına başladı. Müsabakanın 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed, 65. dakikada 2 rakibini ekarte ederek uzaktan sert bir şutla topu filelere göndermeyi başardı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, genç futbolcuyu tezahüratlarla alkışladı.
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