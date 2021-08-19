İrfan Can Kahveci ve Filip Novak Fenerbahçe - Helsinki maçında sakatlandı! | Son dakika spor haberleri
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Helsinki ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerde yıldız futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak sakatlanarak oyuna devam edemedi. Kanarya'da Pelkas, Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'un ardından 2 oyuncu daha sakatlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında HJK Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe'de şok sakatlıklar yaşandı. Sarı lacivertlilerde yıldız futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak sakatlanarak oyuna devam edemedi.
İRFAN CAN ADALESİNİ TUTTU
Maçın 52. dakikasında İrfan Can Kahveci bir sakatlık geçirdi. Rakip ceza sahası içinde topa hamle yaparken ayağına aldığı darbe sonucu kendini yere bırakan Kahveci oyuna devam edemedi. İrfan Can'ın yerine sahaya 54. dakikada Ferdi Kadıoğlu dahil oldu.
FİLİP NOVAK DEVAM EDEMEDİ
Sarı lacivertlilerin 31 yaşındaki futbolcusu Filip Novak, maçın 67. dakikasında sakatlanarak değişiklik istedi. Çekyalı futbolcunun yerine genç oyuncu Arda Güler oyuna dahil oldu.
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