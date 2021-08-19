20 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

İrfan Can Kahveci ve Filip Novak Fenerbahçe - Helsinki maçında sakatlandı! | Son dakika spor haberleri

F.Bahçe’de iki sakatlık birden! Oyuna devam edemediler
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Helsinki ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerde yıldız futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak sakatlanarak oyuna devam edemedi. Kanarya'da Pelkas, Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'un ardından 2 oyuncu daha sakatlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında HJK Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe'de şok sakatlıklar yaşandı. Sarı lacivertlilerde yıldız futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak sakatlanarak oyuna devam edemedi.

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İRFAN CAN ADALESİNİ TUTTU

Maçın 52. dakikasında İrfan Can Kahveci bir sakatlık geçirdi. Rakip ceza sahası içinde topa hamle yaparken ayağına aldığı darbe sonucu kendini yere bırakan Kahveci oyuna devam edemedi. İrfan Can'ın yerine sahaya 54. dakikada Ferdi Kadıoğlu dahil oldu.

FİLİP NOVAK DEVAM EDEMEDİ

Sarı lacivertlilerin 31 yaşındaki futbolcusu Filip Novak, maçın 67. dakikasında sakatlanarak değişiklik istedi. Çekyalı futbolcunun yerine genç oyuncu Arda Güler oyuna dahil oldu.

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