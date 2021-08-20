20 Ağustos 2021, Cuma

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Vitor Pereira Fenerbahçe - Helsinki maçı sonrası konuştu! Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, sahasında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti. Sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Vitor Pereira, genç futbolcular Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya ile birlikte mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Pereira, genç futbolcularla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
20.08.2021
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